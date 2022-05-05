梁詠琪星期六晚留肚唔食飯 期待愛女Sofia煮母親節早餐 (15:35)

梁詠琪（Gigi）昨晚與ViuTV劇集《反起跑線聯盟》的小童星「瑤瑤」張曦晨、「Martin」植海維、「Billy」徐立德出席母親節活動。Gigi表示第五波疫情下久未出席公開活動，知道這天要見人後立即做facial。她說這段日子愛留在家中整蛋糕和麵包︰「女兒Sofia常要我整蛋糕。她見我經常賦閒在家，以為我不用工作，不知我工作背後的辛苦，直至看《反起跑線聯盟》才知道媽咪原來有工作。」

母親節將至，Gigi已向女兒暗示，想吃她親手炮製的早餐。Gigi說︰「我未吃過Sofia煮的東西，平時都是我和老公下廚，很期待。我決定之前一晚不吃飯，星期日早上吃Sofia炮製的早餐，希望不會太難吃，她不會將廚房弄到亂七八糟。」

Gigi表示Sofia每年母親節會送她自製的卡或小手工，她全都儲起來，將來或製成慈善冊。她指女兒的繪畫天分一般，跳舞比較叻，最愛聽韓文快歌。Gigi說︰「她指我的慢歌是sad song，所以我考慮唱些快歌。」Gigi不清楚《闔家辣》是否7月暑假檔上映，計劃電影上映時帶老公、女兒入場。她說︰「雖然老公不識廣東話，但喜劇無分國界，有時估吓更好笑。」

（即時娛樂）