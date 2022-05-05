黎明拋金句捧旗下男新人及女子組合 未見樣只Sell靚聲 (16:38)

AMusic今天（5日）推出兩組新人，包括男新人YUTA及女子組合Lab，首兩支作品同日凌晨在各大音樂平台發布。兩組新人備受關注，黎明在facebook留言：「由於時代太繁華，所以本職亦要負責推廣音樂」、「今次介紹兩組新人分別係男仔Yuta同女仔組合Lab。」

他又寫道：「有好多人講過公司同好多『J』字頭英文名的歌手合作，以為我哋熱愛『J』，始終個名係佢哋真嘅英文名，亦都唔會每次都撞『J』，今次兩個英文字分別『Y』同『L』，如果加多個『S』就會好似牌子名，放心我會努力搵埋個『S』出嚟。」

20歲的YUTA是電競選手，他將自己唱的Demo寄去AMusic，他的目標是有一日可以代表香港出賽電競，而他的首支歌曲叫《推理的愛》，由WE5作曲及林夕填詞，編曲和監製則是何丙（何秉舜）。

至於女子組合Lab，AMusic早前收到電郵，郵件內有兩個來自不同學校的學生，「Apple與iK」很想唱歌，所以與唱片公司溝通看看運氣，其中一位今年16歲，她曾參加學校歌唱比賽，獲得不錯成績，但因為這年紀要以學業為重，也只能用課餘時間，去投入自己興趣，也不能付出額外時間，參加電視台比賽，所以自動投稿給予唱片公司，看是否可以完成夢想，就是這樣的一個機會，跟AMusic開始合作；另外一位女仔亦熱愛唱歌，但還有2個月她便去日本做交換生繼續學業，有見及此，AMusic寫了一首合唱歌《你是我的病》給她們，亦上載此曲給電台DJ們，該曲同樣由WE5作曲，編監同樣是何丙，填詞則是林日曦。

（即時娛樂）