陳山聰為拍新劇勤操8嚿腹肌 拒輸畀後生大隻仔 (17:31)

陳山聰今天（5日）到大埔為多間餐廳試食及介紹母親節美食，被市民大讚靚仔，他靦腆說：「面都紅晒！」首次做吃播KOL的山聰表示為了今天工作，要放縱一次。

他早於1個月前開始，為葉念琛新劇及7月與吳卓羲合作拍的《PTU》，努力做運動操肌，每天跑步和健身，他說：「磅數不變，但身形和體脂都有很大變化，去年我拍《隱形戰隊》操到6塊腹肌，今次向8塊腹肌出發，因為PTU是最弗、最精銳部隊，制服又有型，所以我要以最弗狀態示人。（背部全裸？）今次不全裸上陣了，是否要赤裸上身，現在仍未知道，可能監製和導演見我操弗了，要加一場戲給我。該劇還有一班後生大隻仔參演，我不可以輸給他們，要加倍努力。」

至於飲食方面，山聰表示全是白烚雞胸、雞蛋、魚和菜。說到忍口很辛苦，山聰說：「是人工一部分，演員需要為角色投入和下苦功。今次起碼也要節食半年，不過都已經習慣了。」山聰笑指現在兒子的食物比他更豐富，且開始吃固體食物。

本周日是母親節，不用開工的山聰會與家人一起吃飯。問到會否代兒子送母親節禮物給太太？他笑說：「太太話不用送，我就當真，不過我去年都代囝囝送禮物給太太。」

（即時娛樂）