「豹哥」單立文稱劉德華拍戲好架勢 出入至少有2名保鑣 (17:54)

「豹哥」單立文早前到內地3個月，跟劉德華拍新戲。今天（5日）豹哥出席《愛‧回家之開心速遞》迎母親節活動，他表示相隔32年再跟華仔合作，對方依然好專業：「我講普通話好有限，全靠他關照我，今次與現時中國十大導演之一寧浩合作，他講北方口音，我有5成靠估！」他透露戲中演華仔經理人，有不少對手戲，大讚華仔保養好弗：「以前大家都是小鮮肉，今次我拍到差不多完才驚覺要減肥，現在減完可以益埋《愛‧回家》。」

提到內地不少地方因疫情封城，豹哥表示拍攝過程好驚險：「我們去了深圳、廣州、汕尾和海口拍攝，在深圳封城前，劇組大叫『走呀』，晨早將所有東西掉入行李箱，便坐3小時車轉去廣州拍，之後過汕尾因為健康碼轉色不能進入，改去清遠時只得我入到城，劇組其他人被拒，好彩汕尾又可以拍，最後落到海口才鬆一口氣。」

豹哥表示過程中日日做檢測，估計做了逾百次，還見識到華仔好架勢：「華仔出入最少兩個保鑣，加上工作人員8人隨行，去到原本無人的村落，不知為何好多人湧出來。」他指自己身邊只有太太胡蓓蔚和助手3人，人丁單薄。

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（即時娛樂）