男子組合P1X3L迎來首個擔正的保險廣告,並改編全新推出派台單曲、與陳凱詠(Jace)合唱的《This Is How We Roll》,度身訂做的廣告MV《This Is How We 保》驚喜登場。3子特地在拍攝前,花了1星期排練和背歌詞,做足準備。

這首全長約3分鐘的廣告MV,以幽默有趣的多個場景設定,向觀眾講述在生活之中,為意外做好準備的重要性,更將這個全新產品的獨特賣點,透過P1X3L跳脫戲碼呈現。

為了增強觀眾投入感,是次MV在西貢廢棄醬醋廠拍攝,現場搭建多個極具視覺衝擊效果,如火鍋酒家、意外現場,甚至X光室等場景。P1X3L表示:「多謝客戶給予機會,造就本年度我哋第一個代言,今次客戶落足本製作,睇到製成品之後,我哋都不禁讚歎,拍得我哋好靚仔,希望陸續有更多拍攝廣告嘅機會。」

(即時娛樂)