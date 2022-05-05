陳凱琳化身魔鬼教練 鞭策老公囝囝一齊做運動 (19:06)

靚媽陳凱琳（Grace）冧莊擔任連鎖快餐店形象大使，並拍攝宣傳廣告，該快餐店近日推出「焗素肉醬意粉」。拍攝其間，Grace身穿健康性感運動裝束，於現場施展渾身解數，展現完美身段。Grace被問到於疫情其間，如何保持身形，她說：「最重要是養成持久良好生活習慣，自己本身間中吃素食，而近年市面多了不同素食選擇。在沒有大大改變日常飲食的口味之下，吃到素食的機會卻增加了，讓一些未接觸過素食的大眾，更容易接受，好像家中大小『食肉獸』，令他們養成食蔬菜的習慣。」

除了飲食習慣外，Grace亦養成運動習慣：「今次拍攝只是將自己最真實、最『素』的一面呈現於幕前，自己早已養成每朝起牀便要做運動，現在更化身成魔鬼教練，鞭策全家跟我做運動，很多人誤以為收身時要大量運動，只要維持良好飲食習慣，即使每天只做30分鐘運動，都有明顯改變。」

Grace還展示「老鼠仔」，她笑言自成為兩子之母，間中都要「左擁右抱」，可以借機鍛煉手臂肌肉及背肌，加上吃素食較着重蛋白質攝取，不知不覺間肌肉線條變得更結實明顯，當然日常規律運動，亦有助肌肉訓練。她亦補充：「不少人亦有錯誤的觀念，認為素食未必補充到足夠營養，但實際上只要養成均衡飲食習慣，吃得精明即使只透過素食，一樣可以攝取到不同的豐富營養。」

（即時娛樂）