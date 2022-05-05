影后毛舜筠首拍網絡短片 分半鐘內演繹不同情緒 (19:29)

影后毛舜筠（毛姐）近日伙影壇新貴馮皓揚（洋洋）和郭思（Suey），為米線店拍攝母親節宣傳短片。毛姐於短短分半鐘內演繹「緊張媽」、「想哭媽」、「開心媽」和「幸福媽」多個情緒，甚考演技。

毛姐表示未接拍過此類型網絡短片，是次破例參演，全因受米線店誠意打動：「我覺得是次母親節企劃概念簡單，但極為有意義，在長達2年多疫情其間，每位母親比以往更辛勞，我希望藉這條手法幽默的網絡短片，為每一位母親打氣和致敬，特別是短片中不同的情緒，雖看似演得誇張，但相信每一位母親看到後亦感同身受，得到共鳴。」

毛姐近來與多位新人合作，而她先後與MIRROR成員姜濤、柳應廷（Jer）、呂爵安（Edan）和盧瀚霆（Anson Lo）合作，被稱為「MIRROR御用阿媽」。毛姐非常高興今次與不同新人合作：「有人說我因是『鏡粉』，所以於新人輩只與MIRROR合作，但其實近年娛樂圈影視和樂壇人才輩出，有機會我亦想與更多不同新人合作，其實不一定新人，每次與新拍檔合作，我都格外期待。」

兩位新演員洋洋和郭思對於首次與毛姐合作，均表示極度興奮，非常感激毛姐的指導和照顧。洋洋說：「這次宣傳短片風格偏向鬼馬，要在搞笑中帶出真摯母子情並不容易，幸好毛姐帶着我入戲，出來的效果才得以自然。」

（即時娛樂）