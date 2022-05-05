《造星III》雲浩影籌備年半正式出道 拍MV曬仙氣兼餵蚊 (20:02)

曾參加前年《全民造星III》的雲浩影（Cloud），宣布正式加盟寰亞音樂，日前為首支派台歌《願望之翼》上山下海拍MV，一身白色紗裙仙氣逼人。導演湯駿業將山坡草原佈置成睡房，360度風景有山有海，Cloud躺在大牀上，仰望遼闊天空，笑言是無敵Staycation！

Cloud說：「原本我想首歌做好混音編曲，完整好先畀媽咪聽，但佢成日追問我出歌未，我知無論點樣，媽咪都一定話好，我做乜佢都支持，所以畀媽咪聽咗，果然話好聽，至於妹妹話等聽出街版本嘅驚喜。」

比賽結束1年多，Cloud曾返回原本工作崗位繼續做OL，但一直放不下歌手夢，最後決定捉緊機會，落實簽約寰亞唱片。出道第一首主打歌《願望之翼》，歌詞隱藏着她的故事和對自己的寄語，心情既緊張又興奮的Cloud說：「我同作詞人林若寧傾嘅時候，我已經清晰知道要想表達乜嘢，有好多嘢想講，但思緒有啲混亂，好難一言一語去講我嘅心路歷程，所以我寫咗一篇『日記』。

因為我同林若寧好似網友，未曾見面，要將私密嘅一面同佢分享，有少少尷尬。佢睇完我篇『日記』再結合佢認識嘅我，寫出嘅歌詞，完全表達到我心裏想講嘅嘢。我都喺呢首歌，留咗啲寄語畀將來嘅自己，希望將來無論如何，回望呢一刻嘅自己，記得初心。」

除了寄語自己勿忘初心，Cloud亦憑歌送給香港人，她說：「希望呢首歌令人有振翅高飛嘅感覺，香港人太耐無飛啦，希望帶畀大家有一種去旅行、身心自由自在嘅感覺。」

就是這一句「去旅行的感覺」，Cloud清晨隨着MV拍攝團隊由出發，搭船到小島上拍攝大海和藍天白雲，然後再帶牀褥上山拍攝，她說：「多謝團隊準備好多好靚嘅道具，連途人都走嚟影相打卡，然後竟然喺山坡草地上搭咗睡房出嚟，好神奇。雖然與蚊作伴，同埋咁多人圍住我拍嘢，但純大自然海景，瞓上牀真係好舒服，無敵Staycation！」

（即時娛樂）