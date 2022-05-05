側田馬來西亞開騷 唱新歌前表心聲：要想起對方的好… (20:22)

側田於上月底假馬來西亞雲頂舉行《FRESH START Live in Malaysia》演唱會，當晚以《情歌》 揭開序幕，之後側田一口氣唱出多首經典歌曲，包括《Kong》、《我有今日》、《男人KTV》、《情永落》、《愛的習慣》、《運》及《很想很想說再見》；接着側田演繹新歌《第一秒》，並接連唱出歌曲《BOK》、《咖啡因萬歲》及《爽》。

側田又為現場粉絲驚喜送上一段《Guitar Solo Medley》，串連多首抒情歌，把場內氣氛推至高點。及後側田唱出《好人》、《三十日》、《美麗之最》及《命硬》，而來到encore部分，側田唱《決戰二世祖》後，再以另一首新歌《老伙記》完美作結。

演唱會其間側田不忘與現場粉絲互動，在唱出新歌《老伙記》時，先帶出歌曲想表達出真正朋友，就算各有各忙碌，不能時常聯繫，碰面時總會無所不談，隨時願意為對方作最強後盾。之後，他冧爆向現場粉絲表示：「你們就是這種朋友，我每幾年也期望與你們見一次面！」他又於台上手持鏡頭對着自己大玩自拍，炒熱現場氣氛，作為背景的觀眾亦十分識做，舉高雙手隨着旋律擺動，現場尖叫聲不斷。

側田亦有展現感性一面，送上新歌《第一秒》前，與大家分享心聲，「前陣子我回看10多年前拍的照片，看見一些曾經熟悉的面孔，可惜現在已沒有和他們聯絡，不禁令我產生疑問，如果當時我回想起與他們初相識那刻的感受，會否對彼此更包容？親人、朋友、情侶、夫妻、子女亦一樣，面對任何爭執，都要想起對方的好，不要永遠記得壞事，好事卻經常遺忘」。

（即時娛樂）