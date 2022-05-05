英皇娛樂助張敬軒進軍元宇宙 建立「Hinsland」 (21:54)

張敬軒（軒仔）成為英皇旗下首位進駐元宇宙空間的藝人，為他製作獨一無二的虛擬社區「Hinsland」並變身「地主」。軒仔今天偕英皇娛樂集團行政總裁許佩斯、MetaTimes主席楊全盛，出席線上舉行的發布會，並首播他今年首支派台歌《元宇宙之戀》MV。許佩斯讚軒仔幻想力豐富而且鬼馬，所以首選他成為公司第一位加入元宇宙世界。

化身為虛擬角色「HC」的軒仔，以鬼馬形式介紹他的王國設計構思和場景佈置，預告不久將來可於元宇宙舉行演唱會，又打算擺放軒仔的私人珍藏及未曾發布過的歌曲，甚至可跟粉絲互動和玩遊戲。

軒仔說：「Hinsland可以說是一個『小烏托邦』，我可以將現實生活中的事物同大家分享，例如一些未公開發布過或翻唱別人的歌曲，搶先在此播。又或者現實世界已離開我的小動物，可以在此重逢，亦有加入我家中的傭人『遮遮』形象，事前已問她批准。」喜歡藝術創作的軒仔表示，對非同質化代幣（NFT）有初步認識，稍後計劃推出數碼藝術形式的NFT。

軒仔早前受疫情影響，1月紅館演唱會部分場次宣布暫停，但近期疫情緩和，加上政府放寬社交距離措施，原定的場次將於5月10日至29日補場舉行。軒仔由8場變成16場個唱，他自嘲已過了騷肌年紀，只能露手臂，亦不敢為身形喼弗過度操練。

軒仔首次做導演，以微電影形式用手機拍廣告，為配合「前夫的愛」主題，他自爆用12個假髮和化了10個不同妝容扮MIRROR。他表示最難扮Lokman（楊樂文）的剷青髮型，以及揣摩12子擺甫士和眼神特徵。

（即時娛樂）