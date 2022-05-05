《聲夢傳奇2》6‧11登場 盤點女團XiX六大成員 (23:13)

無綫《聲夢傳奇2》將於6月11日正式登場。主題為「我超越我」的《聲夢2》，上周四舉行首個記者會，23位入圍學員首度現身會見傳媒，無綫高層曾志偉當天點名讚《聲夢JUNIOR》6人組合XiX表現優異。

女團XiX的6位成員包括莊殷玥（Vici）、劉芷君（Aster）、梁善知（Crystal）、繆昀希（Charlotte）、鄧曉殷（Kiele）、楊秉頤（Caitlin），其實之前在《聲夢JUNIOR》中已有亮麗演出，當中最入屋的，除了有Aster外，還有憑在決賽中忘我跳唱《跳舞街》贏盡好評的Charlotte；女團XiX也是「比賽女王」，且有不少成員更是動靜皆宜。

先說現年14歲的Aster，絕對是多才多藝代表，除了9歲時獲選為藝術體操港隊代表外，在唱歌、跳舞、朗誦等不同範疇的比賽中亦是獲獎無數，已公開的比賽獎項至少有15個。

下月便15歲生日的Vici，與Aster未能晉身《聲夢JUNIOR》四強，但卻透過面試加入《聲夢2》，相當有緣。去年才正式開始學唱歌的Vici，於同一年橫掃了音樂、跳舞及其他性質比賽至少12個獎項。

憑實力入屋的Charlotte，由於年紀尚小兼較為內斂，《JUNIOR》初期表現未見突出，直至決賽、當時只有12歲的Charlotte演唱《跳舞街》時不但舉手投足充滿自信，且全程零索氣，功力深厚。Charlotte雖然現年只得13歲，但演出及比賽經驗相當豐富，不但4歲時已代表香港飛赴韓國，參加2013年韓國最大型街舞比賽，更曾贏得唱歌、跳舞、長笛吹奏、中文書法及朗誦比賽等共18個獎項。

其餘3名成員亦是各有各專長，Caitlin一直被視為唱家班，有「JUNIOR杜麗莎」之稱的Caitlin，擁有ABRSM Singing 8級、ABRSM Violin 8級、ABRSM Piano 5級、ABRSM Music Theory 5級、RAD Ballet 7級資格。

現年15歲的Crystal及Kiele，同樣演出經驗豐富。Crystal雖然只學了一年半唱歌，連結他都是自學，但舞台表演經驗豐富，自2015年參加各樣比賽的她，獲得獎項至少14個，當中5項更是冠軍。為了增加實戰經驗，Crystal更曾於外國唐人街體驗Busking，勇氣十足。

Kiele亦是大有來頭，醉心歌唱及舞台表演的她，11歲開始報名及參與大大小小音樂劇演出，並曾獲得超過一年的百老匯式歌唱專業訓練。

（即時娛樂）