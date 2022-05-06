360秒人生課堂︱錢嘉樂憶當年主持《獎門人》似行刑 (17:10)

無綫綜藝節目《360秒人生課堂》昨晚（5日）請來曾當過無數女演員動作替身的周穎箖（慧慧）任演講嘉賓，旁聽嘉賓是有近60年龍虎武師經驗的火星哥。

慧慧已當21年特技演員，她回憶小時候因為家人欠下過百萬巨債而要做小販掙錢，因而練出好身手。慧慧說︰「20幾架車一齊『走鬼』，我試過爬水渠上2樓跳入後花槽，又試過跳山坡匿埋。」慧慧後來放棄學業，每天只睡3個鐘，同時打兩份工於5年內幫媽媽還清債務。誰知天意弄人，慧慧還清債務後，13歲的妹妹突然患上腦積水。她說︰「妹妹差一點就死，我和媽媽崩潰了，不停問點解，反而她永遠做完手術都話『我冇事呀』，令我更加要努力。」慧慧回憶初入行時受過不少冷眼，最後靠實力得到同行尊重。她回憶試過拍攝時毫不猶豫地碌落樓梯，去到尾時突然『嘭』一聲感覺有點休克，但仍堅持碌下去，最後贏得現場人士的掌聲。雖然她當時撞到頭兼血流如注，仍再三確定鏡頭順利拍好後才安心入院。

慧慧在節目中逐一感謝多年來遇過的恩師時，錢嘉樂突然現身，令她感動得哭成淚人。原來慧慧當年拍攝電影《旺角黑夜》時，因完全不惜身的舉動惹來錢嘉樂敬佩和關注。她說︰「有幕大逃亡戲，有個妓女被人追時，離地飛起再撻落地。現場沒有墊，我前後拍了8次。當時初認識嘉樂哥，他說『好嘢，呢個女仔有熱誠』。之後，他的戲一定有我份。」

錢嘉樂以自己做《獎門人》的經歷勉勵慧慧及觀眾︰「曾志偉先生給我機會，當時每次拍《獎門人》都有如行刑，在千幾人面前講嘢似受難。不過，如果你將困難當成磨練，把刀磨利後又多一樣嘢。我識慧慧時，她是臨演帶隊，睇住她由什麼也不會再變成專業龍虎武師，她真的捱得的。我們香港動作電影那麼出色，不是靠1、2個人，而係靠一班無名英雄。」

（即時娛樂）