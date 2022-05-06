江嘉敏曾被無綫小生作歌拍MV示愛 男方青靚白淨姓氏特別 (18:39)

江嘉敏2016年加入無綫後惹過不少是非，她近日接受林柏希網上節目《月傾會》訪問時自言予外界「是非精」形象︰「我在這方面有少少不開心，因為我性格衝動，有好多嘢加埋，觀眾覺得我好多新聞、好多是非，江嘉敏就等於負面，扼殺了我們背後付出的努力。」提到拍攝劇集《兄弟》時與人夫王浩信的緋聞，江嘉敏回憶當時應付不來，衝上樓向監製要求辭演。她說︰「我對監製說不想再拍這套劇，因為不知道如何處理這宗是非。那段時間，我情緒不穩定，我說我現在要從TVB天台跳落嚟。張繼聰、監製阿Joe來電說『大佬，其實好小事㗎咋﹗呢一行，有邊個係未經歷過呢一個Moment。到你長大後睇番轉頭，這是一件很皮毛的事。」

早前宣布與電競高層男友Anthony分手，江嘉敏表示已分開數月︰「我們沒明確地說分手。我相信我們存在了很多問題。在這段關係上，我學會溝通。」江嘉敏坦言分手當然不開心︰「始終一齊了3、4年。我哭了1、2個月，很長，大家一起的時間也長。」

節目中，江嘉敏自爆曾被圈中人追求，她指這名追求者很Sweet，曾為她寫了一首歌及拍了一個MV。她說︰「我未經歷過那麼Sweet的事﹗他不是歌手，但很用心，用我的名字寫了首歌，將他想說的話寫入去。不過，我當時處於未適合拍拖的狀態，因此沒跟他一起。」江嘉敏被追問那人身分時說︰「是我們公司的。他的姓氏不普通，斯斯文文青靚白淨。（未做到男主角？）仍在努力，他很溫柔的。」曾跟江嘉敏合作過的非一線男藝人，姓氏不普遍的有余德丞、許家傑、伍允龍、丁子朗、胡㻗，江嘉敏封口拒透露。

被問到不想再合作的藝人，江嘉敏表示女的暫時未有，男的有一位。她說︰「我當時很新，但要演的角色很Heavy，而他的角色是要活在自己的世界內。我們是拍檔，溝通很重要，我又那麼新，不知如何處理那麼沉重的角色情緒，然後他又在自己的世界內。我跟他說話，他不理會我，幾乎零溝通。」江嘉敏又透露曾為謝霆鋒、古天樂心動。

講到電視台的擦鞋文化，江嘉敏強調從未送禮給高層曾勵珍、樂易玲，即使新年時送賀年食品，也不會只送給她們。江嘉敏指她們很嚴厲，曾試過沒化妝梳頭、打扮不合適而被曾勵珍訓示。江嘉敏說︰「珍姐問我為何穿貼身褲（leggings），問我是否稍後去減肥，說貼身褲是做運動時才穿的。」

（即時娛樂）