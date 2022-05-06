荃灣街市新景點 鮮肉AK真面目曝光 柳俊江爭做觀塘CK (23:47)

陳庭欣在社交平台分享荃灣街市海鮮檔另一「景點」，表示會親自往factcheck。（陳庭欣FB圖片/明報製圖）

最近荃灣街市因為「肉檔型男」阿威而成為新景點，吸引街坊冒名爭相打卡。阿威戴住口罩跟女粉絲的合照在網上瘋傳，有認為他似MIRROR副隊長AK（江𤒹生）、羅志祥與張天賦（MC）等。阿威成為傳媒追訪對象，更有粉絲在社交平台設專頁「荃灣鮮肉AK應援團」，暫時有7千多人加入。

今晚（6日）《東張西望》又往採訪，擔任豬肉切割員的阿威好受歡迎，被女粉絲包圍合照又唔停手斬豬肉。他接受《東張》訪問時怕醜唔除口罩，但大方承認網上兩張沒口罩照片是他本人。對突然爆紅，他坦言尷尬又有壓迫感。有幫襯買豬肉的女粉絲大讚阿威，說看他雙眼就知道是靚仔！

陳庭欣（Toby）今日在社交平台也分享荃灣楊屋道街市有新景點，除了豬肉檔，原來海鮮檔也好「值得」去幫襯。她分享海鮮檔前有健碩身材的型男，但只見背影與側面。Toby寫道：「#過兩日我親自去factcheck下 #跨區買餸 #跨幾區買餸 #母親節啲母親很繁忙 #可唔可以整個全港18區街市型男美女合集」。她強調照片是朋友分享的，但平日她也偶爾往荃灣買餸，因為多嘢賣，笑說：「高手在民間，街市好多正嘢！」

肌肉男配圍裙Look成性感象徵，柳俊江趕潮流，今日宣傳網店變身「觀塘CK」，赤膊著圍裙現身。他寫道：「明明同同事講緊荃灣AK，佢地就叫我出賣肉體... ...唔緊要，作為一個專業嘅網購分單員，為養同事犧牲少少，又算得啲咩？」他承諾若一日內有超過100個新會員登記，他會以這個造型落區跟大家影相。

（即時娛樂）