周杰倫三度當爸甫初生孻女相︰感謝上帝賜予這份美麗禮物 (13:07)

周杰倫與昆凌2014年結婚,現育有女兒Hathaway及兒子Romeo,昆凌今年1月宣布懷上第3胎,兩人的孻女日前已出世。周杰倫昨晚在社交平台上載初生女兒的照片,留言︰「母女兩位都辛苦了。Thank God for this beautiful gift﹗(感謝上帝賜予這份美麗的禮物)」他又向昆凌留言「Love You」表白愛意。

昆凌分享與丈夫齊齊捧住女兒小腳的照片︰「Just when you think you know Love, something little comes along to remind you just HOW BIG IT REALLY IS.(就在你認為你了解愛的時候,一些小事會提醒你愛到底有多大。)#謝謝辛苦照顧我們的醫護人員」她隨後也分享兩人捧住大女兒腳仔的照片,並說「大的也要」。

周杰倫向來十分保護仔女的隱私,今次是他第一次大方分享孩子的正面照。不少歌迷看照片後留言狂讚「小公主好美」、「像爸爸多一點」、「看來哥又要再寫一首前世情人了」,也有粉絲好奇周杰倫會為小女兒取什麼名字。

(即時娛樂)