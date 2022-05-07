柳應廷呂爵安歌迷會齊惹爭議 經理人花姐發文安撫 (14:32)

MIRROR經理人花姐在社交網發文，呼籲歌迷體諒及支持歌迷會的管理人。（資料圖片 / 網上圖片 / 明報製圖）

人氣男團MIRROR的12位成員各有歌迷會，經常集資為偶像進行應援活動，惟柳應廷（Jer）及呂爵安（Edan）的歌迷會近日均鬧出是非。

有Jer的粉絲爆料，指歌迷會近日公布2021/22年度的財務報告，內容顯示過去一年透過售賣應援物等獲得利潤100萬元，但用作應援的使費只有28萬元，有粉絲追問剩餘的接近80萬盈餘未獲回應。該名歌迷又指歌迷會以月租1萬元，租用一處地方20個月，合共花費20萬元，卻未透露租用地點和目的。而歌迷會的資金一直存放在其中一名管理人的戶口內，數目龐大但欠缺監管，擔心會否有人渾水摸魚。

Edan歌迷會的其中一個管理人幾個月前曾公開鬧Edan，惹來其他粉絲不滿及要求這位管理人辭任，惟這位管理人事隔半年仍未落台。此外，也有粉絲投訴歌迷會至今未向有份集資的歌迷交代財務狀况。

MIRROR經理人花姐（黃慧君）在Instagram限時動態發文︰「關於各FC嘅財務狀况及運作，他們都有定期向我報告及諮詢，FC ADMIN們一直冇收取任何報酬，義務身分為MIRROR作應援，所以希望鏡粉們都可以多啲體諒及支持佢哋。FC + FANS = MIRROR。希望未來日子繼續有你們陪MIRROR一起成長！」

（即時娛樂）