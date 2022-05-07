可嵐難忘遭前夫用凍水淋醒 曾介意被標籤「單親媽媽」 (16:23)

由林盛斌（Bob）主持的綜藝節目《360秒人生課堂》，昨晚（6日）演講嘉賓有成功走出家暴陰霾的歌手可嵐，深信女兒當自強的補習天后梁賀琪，旁聽嘉賓則為同樣曾遭受情傷問題困擾的林雅詩，以及曾被封為補習天王的無綫藝人Patrick Sir（林溥來）。

2008年出道做歌手、現年36歲的可嵐（Colleen），曾經歷歷時4年家暴，最初為了囝囝幸福，她決定啞忍；但最後也是因為囝囝一句"No Daddy！Cannot hit Mummy"，而決定離開錯的男人、與兒子重過新生活。

談到4年陰暗歲月，Colleen坦言當時每晚等前夫回家時都心慌慌，因不知對方心情是好還是壞：「嗰晚我聽到好大聲閂門聲，我心知不妙，就詐瞓一路唔出聲，佢行埋我牀邊，係咁同我講嘢我冇應，過咗一陣，佢拎住一盤凍水淋醒我，嗰刻真係好驚。」

離開前夫後，Colleen獨自肩負養大兒子使命，但由於歌手收入不穩定，經濟壓力及心理創傷，令Colleen一度情緒崩潰：「我每次都打畀同一個朋友係咁喊，有一日我朋友叫我唔好再打畀佢喊，佢話：『我話畀你聽你點解喊吖，因為你冇錢！』佢講中咗我死穴，但我只可以喊住否認，因為我覺得自己冇能力。」

面對好友愛之深、責之切，Colleen終「發奮圖強」拼命掙錢，一人做7份工的她，就連動作特技演員也做過：「我有教冲咖啡、教唱歌、做電台主持、做保險、同Marketing相關工作，甚至動作特技演員都做埋。有一日我拍完打戲，成腳都係瘀傷，返到屋企已經好夜，但我4歲囝囝冇瞓等埋我，我突然覺得好內疚，我同佢講：「Eugene對唔住，我唔係好媽咪，我冇畀到你一個好幸福嘅屋企。』阿仔當時摸住我啲瘀傷，眼紅紅咁望住我，我哋就係咁樣攬住喊，呢個畫面令我之後就算遇到任何困難，都唔會放棄。」

堅強面對逆境、成功走出陰霾的Colleen，坦言曾介意被標籤「單親媽媽」及「家暴可嵐」：「但我依家唔介意，面對家暴同單親係冇得揀嘅，但我哋可以選擇唔放棄，我冇放棄到我小朋友，我繼續畀心機好努力、好正面咁過我嘅人生。（離婚）7年喇，我依家擁有自己嘅餐飲事業、仲可以繼續做歌手同拍戲，所以關鍵係在於我哋嘅選擇。」

（即時娛樂）