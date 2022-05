MIRROR被分上下弦 AK心中無秤 Lokman︰點解一定要分 (17:53)

next

ViuTV節目《勁騎26》昨晚播出第10集,主持王智德(Alton)與楊樂文(Lokman)、江𤒹生(Anson Kong,AK)、邱傲然(Tiger)幾位MIRROR兄弟騎電單車上山享受一天,4人晚上在露天邊煮食邊剖白心聲。談到MIRROR被分「上下弦」,4人當中只有AK被劃為「上弦」,他尷尬自嘲應是「上弦」中的最後一名,並強調心中一直沒有這個秤。

AK說︰「聽到有這個名稱區分我們時會不開心。在我眼中,自出道至今,我們12個應該是要一體的。」Tiger續說︰「就是We are one and all,從不分你跟我。」AK續說︰「我明白現實世界是殘酷的,你不去比較,不代表別人不會拿你去比較,唯一辦法就是做好自己要做的事。雖然這世界給我們很多比較和紛爭,但最重要是我們12人清楚自己的方向。」

Alton認同「上下弦」這件事,因為MIRROR 12人當中有些紅透半邊天,有些不太紅。他說︰「這是事實,我們要接受,但我不認同這件事應該要存在。AK剛才說其實都是做自己,但我做自己會相對不受歡迎,那應該不做自己嗎?這條問題值得思考一生。我發現不做自己時會很辛苦,而很辛苦的自己不可能好看。當你不好看,就不會到達你想去的地方。我好像看得清、看得透這件事,但......」

Tiger續指做起來很困難︰「我覺得你不做自己,很快就會有人去替代你。每個人獨一無二的地方就是因為你是你,別人才看你。如果我要看其他人,就會去看他們,為何要看你假裝成那些模樣。這是我一直深信的事,但會去到一個瓶頸位,覺得好像不對,又好像還沒找到自己的定位。有時可能會走歪了,就製造出一個定位,而那個定位其實是假的,不是自己最擅長或不是自己。很難在短時間內找到答案,需要一些時間去走、去摸索。」

Lokman面對「上下弦」這件事心情複雜、思緒矛盾。他說︰「點解一定要區分?點解不可以我喜歡他這個人。好吧,點解不止於此?『我喜歡你』、『你不好』,點解要這樣?這是我不開心的地方。點解你會開心地用三言兩語去踐踏別人幾年來的努力?很矛盾,我一定要承認這事實,但我對這件事是『唉,咁樣嘅,搞錯呀』。我還是繼續工作,繼續工作時就會出現一些矛盾。有時候真的要撇開這些事才能看得清楚,但我覺得非常困難,這個矛盾有時真的令人很累,有時甚至會被他們感染,自己也無緣無故用了他們的視角,自己會忘記。頭腦要再清晰點,撇開這一切是需要花一些工夫。有時候面對這些事會有點唏噓、慨嘆、疲憊,那也沒辦法。」

Alton尾聲時強調︰「我可告訴大家,MIRROR會努力打倒這個概念,一定會成功﹗」

