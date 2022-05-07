MIRROR被分上下弦 AK心中無秤 Lokman︰點解一定要分 (17:53)

ViuTV節目《勁騎26》昨晚播出第10集，主持王智德（Alton）與楊樂文（Lokman）、江𤒹生（Anson Kong，AK）、邱傲然（Tiger）幾位MIRROR兄弟騎電單車上山享受一天，4人晚上在露天邊煮食邊剖白心聲。談到MIRROR被分「上下弦」，4人當中只有AK被劃為「上弦」，他尷尬自嘲應是「上弦」中的最後一名，並強調心中一直沒有這個秤。

AK說︰「聽到有這個名稱區分我們時會不開心。在我眼中，自出道至今，我們12個應該是要一體的。」Tiger續說︰「就是We are one and all，從不分你跟我。」AK續說︰「我明白現實世界是殘酷的，你不去比較，不代表別人不會拿你去比較，唯一辦法就是做好自己要做的事。雖然這世界給我們很多比較和紛爭，但最重要是我們12人清楚自己的方向。」

Alton認同「上下弦」這件事，因為MIRROR 12人當中有些紅透半邊天，有些不太紅。他說︰「這是事實，我們要接受，但我不認同這件事應該要存在。AK剛才說其實都是做自己，但我做自己會相對不受歡迎，那應該不做自己嗎？這條問題值得思考一生。我發現不做自己時會很辛苦，而很辛苦的自己不可能好看。當你不好看，就不會到達你想去的地方。我好像看得清、看得透這件事，但......」

Tiger續指做起來很困難︰「我覺得你不做自己，很快就會有人去替代你。每個人獨一無二的地方就是因為你是你，別人才看你。如果我要看其他人，就會去看他們，為何要看你假裝成那些模樣。這是我一直深信的事，但會去到一個瓶頸位，覺得好像不對，又好像還沒找到自己的定位。有時可能會走歪了，就製造出一個定位，而那個定位其實是假的，不是自己最擅長或不是自己。很難在短時間內找到答案，需要一些時間去走、去摸索。」

Lokman面對「上下弦」這件事心情複雜、思緒矛盾。他說︰「點解一定要區分？點解不可以我喜歡他這個人。好吧，點解不止於此？『我喜歡你』、『你不好』，點解要這樣？這是我不開心的地方。點解你會開心地用三言兩語去踐踏別人幾年來的努力？很矛盾，我一定要承認這事實，但我對這件事是『唉，咁樣嘅，搞錯呀』。我還是繼續工作，繼續工作時就會出現一些矛盾。有時候真的要撇開這些事才能看得清楚，但我覺得非常困難，這個矛盾有時真的令人很累，有時甚至會被他們感染，自己也無緣無故用了他們的視角，自己會忘記。頭腦要再清晰點，撇開這一切是需要花一些工夫。有時候面對這些事會有點唏噓、慨嘆、疲憊，那也沒辦法。」

Alton尾聲時強調︰「我可告訴大家，MIRROR會努力打倒這個概念，一定會成功﹗」

（即時娛樂）