鍾麗淇談母親節願望 盼11歲大女叫一聲「媽媽」 (17:36)

鍾麗淇接受由車淑梅主持的《舊日的足跡》訪問，談到母親節願望，並憶述與丈夫相識經過和媽媽如何令她釋懷等。

今年母親節，鍾麗淇最渴望聽到大女兒叫她一聲媽媽，就算說不清楚，只是一句「唔唔」，對她來說已是最好的禮物：「每次我叫佢叫我媽媽，佢都會偷笑。我知道佢明白，只係暫時講唔到，我知道有一日，佢一定會講出嚟。」

鍾麗淇一直努力照顧患罕見病的大女兒Isabella，女兒曾被醫生斷定過不了2歲，但她已經慶祝了11歲生日：「我從來冇倒數，只追求女兒每日都有少少進步，我已經覺得好開心！」鍾麗淇表示她與丈夫不曾埋怨過，2人認為命運既定，已接受上天給他們安排的路。

多年來大女兒的身體狀况時有好壞，小女兒願意照顧家姐，讓鍾麗淇感到欣慰：「我兩個女感情好好，我冇要求細女一定要照顧家姐，但佢會，太好喇，佢唔會都冇問題，我唔會怪佢，唔會畀任何壓力佢。」

鍾麗淇表示與丈夫已有老夫老妻的感覺，回想當年，回復單身的她本來對愛情存有恐懼，又認為自己30歲已很老，朋友勸她不要把自己收起來，結果1年多後，她在蘭桂坊見到現時的丈夫：「第一眼我以為佢比我年輕，我未必接受到，朋友搶佢身分證嚟睇，佢真係大過我！我哋開始拍拖，佢好幽默、老實，我好信任佢。當時我媽媽已經病重，佢一直都想我結婚生仔，我做到....我結婚斟茶畀佢要倒入胃喉，喺教堂行婚禮，媽媽喺輪椅度觀禮，係好溫馨嘅回憶。」

Isabella於6個月大時確診罕見基因病，個幾月之後鍾媽媽與世長辭，鍾麗淇感覺到那是媽媽自己的選擇：「佢回魂嗰日我發咗個夢，好清楚記得我同佢坐喺間房，佢坐喺我隔籬，好靚，係病之前健康個樣。佢第一句就話舒服晒。我好想攞個電話畀佢睇Isabella嘅相，但點都搵唔倒，佢攬住我，話『唔使搵，我知道』...跟住我就起咗身。我好多謝佢畀我嘅信息，佢知道我好需要呢樣嘢。我一直怪責自己冇做好做女嘅責任，我只係不斷講唔開心嘅事，令佢唔開心，呢個夢畀我知道佢冇責怪我，好惜我。」

（即時娛樂）