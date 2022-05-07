姜濤回應陶傑稱MIRROR「虛火論」 認有進步空間：努力變成「實火」 (19:41)

姜濤表示將MIRROR實力及能力，提升到盡量令更多人認同他們。（鍾偉茵攝）

姜濤今天（7日）於西九文化區出席其演出的《預防 HPV No Regrets》 微電影首映啟動儀式，透露MIRROR 的12位成員即將閉關，為7月底首登紅館準備。

姜濤驚聞MIRROR演唱會門票，被炒至近44萬元，他也直指太誇張：「真的不要買，我們還會在這一行好耐，繼續開好多演唱會，所以大家不要因為一場演唱，而損失那麼多錢，真的擔當不起。我們寧願加場，也不希望大家這樣做，當然希望場數開得愈多愈好，但仍未知能否加場。」

他表示如加場也擔心體力能否應付到，他說：「我們都有討論過這問題，但因為今次在紅館，無論幾累，我們的熱情都可以蓋過。」

另外，MIRROR爆紅惹來陶傑及蕭若元，隔空就「虛火論」開火，姜濤說：「我們會努力變成『實火』！」MIRROR早前被陶傑以「12件咁嘅嘢」形容，更直指MIRROR只屬虛火，姜濤謙虛表示：「老實講，我們還未有資格去評論任何人的評論，唯一要做的﹑可以做的，就是將實力及能力，提升到盡量令更多人認同我們，我們當然有進步空間，亦不會因此而影響到自己。」

談到獲蕭若元力撐，卻有網民擔心被譽為「燈神」的蕭若元會「燈死」MIRROR，姜濤說：「當然很歡迎大家支持我們，我又不是太相信（被燈死）這回事。」

（即時娛樂）