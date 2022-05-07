張名雅疫下過母親節未敢四代同堂慶祝 計劃自資出歌圓夢 (20:34)

張名雅與律師老公蔡錦豪育有兩個兒子Mario及Milo，照顧家庭的同時仍繼續演藝事業。疫情下的母親節，早前和兩名兒子一同確診的她，未敢再如以往四代同堂慶祝，只帶同一對兒子跟父母合照，並留在家中以視像形式與其他家族成員同步食飯慶祝。張名雅說︰「以前會全家人四代同堂食飯，但考慮到成員中有老有嫩，外公剛過90歲生日，怕疫情下外出慶祝有危險，因此今年會各自留在家中，約好時間一同食飯，以視像形式見面慶祝。」

她表示疫情下的生活有得有失，雖然這段日子不能旅行、孩子的學習生活受影響，但以往工作忙碌的丈夫多了時間在家，一家人能一起吃晚飯很開心，她的廚藝亦因此突飛猛進。

張名雅今年離開了無綫回復自由身，從小就熱愛唱歌跳舞的她希望有機會實現歌手夢，擁有一首屬於自己的歌。她說︰「追夢不分年紀，我今年34歲，給自己幾年時間去試，未必出專輯或開紅館騷，能自彈自唱、有自己的歌已很開心。」張名雅已邀請馮允謙為自己寫歌，也希望將來有機會與林奕匡合作。她說︰「知道自資出歌要花很多錢和心思，離開了公司就要靠自己做，但值得的。我可用自己積蓄，丈夫也會提供經濟上的幫助，他很支持我。」

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（即時娛樂）