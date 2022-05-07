姜濤「10胎」後炮製輕鬆歌曲 MIRROR將閉關準備紅館騷 (20:20)

姜濤《作品的說話》MV大受歡迎，他說：「目的好簡單，只有愛與和平，得到大家支持和關注，就是給予我最好的鼓勵。」（鍾偉茵攝）

姜濤今天（7日）出席其演出的《預防 HPV No Regrets》微電影首映啟動儀式，並分享拍攝趣事，指拍攝當日才發覺導演是平時在維園一起打籃球的阿叔。

微電影中他要穿越過去，但他卻表明現實中，不想這樣做改變未來，他說：「沒有以前的事，就沒有現在的事，我最後悔都是沒有趁年少時學習樂器浪費光陰。」

姜濤表示父母較保守，性教育都是自己無意中了解，他笑道：「記得細個有問阿媽點解一結婚就會生小朋友，以為身體接觸就會有，她笑笑口沒有答，長大才知原來不結婚都可以有，但我當然不鼓勵。」

一直被傳是處男的他直言已接種HPV疫苗，問覺得MIRROR及ERROR成員中，哪位最需要打針？他說：「大家都要，我有呼籲大家一齊打，如果要揀特別需要，我唯有擺花姐（經理人黃慧君）上枱。」

姜濤新歌《作品的說話》MV大受歡迎，推出不足1星期，點擊已破300萬，獲大讚以反戰作題材對社會負起責任，他說：「其實目的好簡單，只有愛與和平，得到大家支持和關注，就是給予我最好的鼓勵。」他表示第10首單曲之後，會做輕鬆一點的歌，他說：「是否情歌還未知道，總之不會太沉重。」他透露完成劇集拍攝，就會與隊友閉關為紅館演唱會準備。

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（即時娛樂）