Jeremy談拍《GO！執！事務所》感受︰期待有否第二季吧 (14:04)

MIRROR成員李駿傑（Jeremy）聯同商台DJ黃正宜（阿正）、收納執事阿橙和氣場執事JanJan，主持的ViuTV新節目《GO！執！事務所》日前已播映完畢，不少觀眾都要求原班人馬開拍第2季。

Jeremy昨天在社交網分享首次沒MIRROR成員在旁主持綜藝節目的感受，他直言不擅長做綜藝，拍攝前非常擔心，怕做不好予人不好的印象，幸好遇上一班很有愛的幕後人員及3位超級無敵好的拍檔，令他有「剛開始的擔心都是多餘」的感覺。Jeremy表示《GO！執！事務所》其實只拍了10幾天，每宗個案最多只需兩天時間拍攝，他們4位主持相處時間不太多，但每次開工也非常開心。「每一次的相處都很開心和期待下一次的拍攝，所以在錄製節目的時候更加能夠放開自己，慶幸自己在這麼好的團隊裏面。」

Jeremy透露阿正是他向監製要求邀請的拍檔︰「我覺得有她在節目一定不會無聊，而且也可以幫助我的不足，所以她很好的承包了節目的大部分笑點，所以要謝謝阿正Carry我。拍節目的期間，剛好是準備Solo的時候，那時候她也給了很多的鼓勵給我，讓我更加有信心去做Solo，真的很好。希望你能快點找到另一半，今年就好好工作，明年加油！」

至於阿橙，Jeremy笑言︰「果然不認識不知道，一認識嚇一跳，經常語出驚人，讓全場爆笑，也會問些無厘頭問題， 讓人摸不著頭腦，但是真的對於執屋有很大很大的熱情和決心。我相信吧，有決心的人一定會做的更好的，但是還是要記住，電視買多少寸這種問題，不需要問塔羅牌，問我們就可以了。」

他讚JanJan總是很熱情的、友善的對待大家，拍攝時很照顧他，樂意分享風水上的知識，也幫他們測塔羅牌。Jeremy說︰「看似是一個女強人，可是內心也是會受傷的。每一次拍攝，其實她都很盡力的去做要做的事情，總是想把事情做得更好，很值得讓人學習。希望你可以做到自己想做的事情，相信自己，更加的無懼，得到更多人的喜愛。」

Jeremy還在文中感謝幕後人員。對於會否開拍新一輯《GO！執！事務所》，他說︰「那麼接下來，就期待會不會有第二季吧！」

阿正留言對Jeremy說︰「能夠成為你第一個諗起嘅女藝人，我深感榮幸﹗」

（即時娛樂）