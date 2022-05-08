無綫《聲生不息》今晚如常播映 炎明熹曬可愛表情包 (16:10)

內地湖南衛視及芒果TV早前宣布多個綜藝節目停播一星期，惟音樂節目《聲生不息》未受影響，今日中午12時如常在芒果TV播出，湖南衛視及無綫亦會在晚上播出新一集。

於內地人氣急升的炎明熹（Gigi）及曾比特今集主力放送可愛表情包。男子隊及女子隊各自派出4位歌手輪流獨唱競演，最激烈的對戰集中在李克勤對安崎及林子祥對李玟的部分，當中以李玟最吸睛。身穿低胸露背婚紗的她棄用一貫風格，以哀怨style獻唱《天若有情》，唱到眼泛淚光，更進入忘我境界跪地獻唱兼瞓地。節目主持何炅事後說︰「剛才你倒下的時候，我和王祖藍都覺得如果我們不上前扶你，你是不肯起來的。」李玟指《天若有情》是她15、16歲看到流淚的電影，戲中的劉德華很有型，她當時很想當吳倩蓮的角色。林子祥以獨特唱腔唱出《學生哥》，展現出活潑一面與同場舞蹈員互動演戲，葉蒨文忍不住向老公隔空飛吻。

李克勤以演奏廳style獻唱《傻女》，唱功零瑕疵，更大曬震音絕技。當年與《傻女》原唱者陳慧嫻合作無間的歐丁玉，在節目中分享《傻女》背後的小故事。他說︰「當時是慧嫻的事業最高峰，她不想在這個時候離開，但沒辦法，佢答應了爸爸一定要去外國讀書，所以這首歌是傷感的。」

（即時娛樂）