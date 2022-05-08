Naomi旗下美容院捲醫美事故風波 已報警備案 交律師處理 (18:48)

馮鎵瀠（Naomi）有份投資的美容院捲入醫美事故風波，她今日舉行記者會反擊涉事客人S小姐的指控。

Naomi表示1997年透過謝霆鋒國際歌迷會認識S小姐，兩人除了歌迷會活動外，多年來私下沒聯絡，直至對方去年初主動聯絡她，請她介紹醫生，她沒主動向S小姐推銷療程。Naomi認為S小姐應從法律途徑索償︰「她最初要求15萬元，後來又變成65萬元，但一直只透過電話索償。如果真的是那麼大的醫療事故，我認為不應私下解決。而且事隔8個月才要求賠償，我不清楚她中間發生過什麼事，所以應交由法庭判決，我相信法律。」

對於S小姐指醫生事前未講解療程副作用和風險，Naomi說︰「她有問醫生，口同鼻拗，等法庭判！醫生已向醫務委員會提交報告。（S小姐稱專科醫生判斷為毀容？）她最初沒說有醫生證明，8個月後才說有。這個要由法庭裁定，單方面指控對我不公平。我已將事件交給律師處理，並已報警備案。」Naomi稱事件對她造成很大影響，有些工作被叫停，損失5位數，亦影響了她及美容院的名聲，有預約好的客人缺席，也影響了公司未來招攬股東等計劃。

（即時娛樂）