母親節｜黎姿李亞男曬小時候母女合照 佘詩曼媽媽有女陪食麵包都開心 (19:33)

李亞男分享小時候被爸媽抱住的合照，表示會學習做一個更好的女兒和母親。（李亞男Ig圖片 / 明報製圖）

森美說他有今天的成績全靠母親的教導。（森美Ig圖片 / 明報製圖）

今天是母親節，黎姿、佘詩曼、李亞男、森美、鄺文珣等圈中人先後在社交平台上載他們與媽媽的合照，感謝母親多年來的照顧。

黎姿分享她小時候與媽媽及兩母女現在的合照作對比，留言︰「不經不覺當了媽媽十多年，都算是有點經驗和心得的媽咪吧。但每當想想自己媽媽已經當了幾十年母親，照顧了我們這麼多年，仍然是無條件付出，永遠為子女著想，我就知道還有很多要學習的地方。多謝媽媽一直的愛錫，祝所有母親身體健康！節日快樂～」

佘詩曼陪媽媽去茶餐廳開餐，佘媽媽有女兒在旁，食麵包也特別開心。佘詩曼說︰「謝謝你一直站在我身邊！現在輪到我了！母親節快樂~」

身在內地的李亞男分享小時候被爸媽抱住的合照︰「祝母親節快樂！謝謝媽媽的愛和付出，多謝你一路為我操心。做咗母親後先感受到一啲都唔容易。我會繼續學習做一個更好的女兒和母親。」

鄺文珣說︰「我媽咪生了三個，現在我自己也有三個，更加明白她從前的難處。維繫家庭的和諧和養育三個小朋友並不是容易的事，但她的堅持、勇氣、和忠心（媽媽有點像花木蘭 ）也直接影響我對家庭的價值觀，所以媽媽的影響力真大，祝所有媽媽母親節快樂！」

森美分享他中學時和母親的合照，自嘲︰「一睇我嗰陣時個樣就知我難教啦，我有今日，多謝媽咪。噚日預早慶祝，今日公開再祝母親快樂健康！Sorry，媽！噚晚唔記得kiss你，補番！hehe....」

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（即時娛樂）