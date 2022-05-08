母親節｜梁洛施瘋狂收花 倪晨曦余香凝各穿親子裝出遊 (20:38)

今天是母親節，梁洛施、倪晨曦、余香凝、沈卓盈、雨僑、湯怡等幾位年輕媽媽，均趁這天和她們的小朋友享受溫馨時光。

梁洛施雖然未透露今年收到3個兒子送的什麼母親節禮物，但她昨天已率先收到一盒康乃馨，以及疑是兒子製作的紙花小手工。今天母親節正日，她在社交平台上載坐船出海的照片，其身旁擺放了兩大籃鮮花，以及心形和紅唇氣球。

倪晨曦與余香凝不約而同穿上親子裝出遊。倪晨曦和兒子Virgil齊齊穿上紫色的服裝到海灘遊玩，她對身在海外的母親說︰「即使自己做了媽媽，媽媽依然永遠是媽媽的守護神，I miss you mom！希望我們早日團聚，你可以抱一抱小外孫。」余香凝和女兒Clare穿上一模一樣的連身裙，她說︰「第一年過母親節，真難忘。當了媽媽後才知道當媽媽真的不容易，這是個一輩子的、幸福的責任。我都快30歲了，有時還要媽媽擔心。謝謝媽媽無條件的愛。媽媽，女兒，我愛妳們。祝天下母親，母親節快樂。」

沈卓盈分享去年初為人母時跟兒子Jayden的合照︰「未當媽時不知道媽媽的心思，現在當媽後才知道媽媽無私的愛真的很偉大。祝天下所有嘅媽媽，母親節快樂！」

雨僑與丈夫羅力威的女兒Harper仍然年幼，羅力威代女兒送花，豈料雨僑竟以為老公將別人送來的禮物當是自己送。

湯怡今日帶埋女兒麥紫喬回餅店。剛製作了45個蛋糕的她，特別整了一個送給自己的媽媽。她表示今天先將所有蛋糕送返餅店，未想好之後如何慶祝，只要能跟最愛的兩位（丈夫麥秋成和女兒麥紫喬）一起就夠了。

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（即時娛樂）