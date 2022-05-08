廉政行動2022｜蔡思貝拍掌摑戲驚打錯位 袁偉豪獲譚俊彥傳授生仔貼士 (21:31)

由林超賢擔任總監製，袁偉豪、譚俊彥與蔡思貝等主演的劇集《廉政行動2022》今晚（8日）播出第2集，劇情講述由袁偉豪飾演的唐偉聰帶領一班下屬調查一宗懷疑洗黑錢案，除了發現有人被指使在銀行開設「人頭戶口」，事件更疑似牽涉神秘集團及偉聰昔日好兄弟沈傲鳴（譚俊彥飾）。今集除了袁偉豪及譚俊彥正式埋身鬥戲，亦有緊張刺激的動作場口，其中一幕墮樓戲更拍得甚有震撼感。

早前袁偉豪、蔡思貝接受無綫娛樂新聞台節目《Star Talk》專訪，談到有機會跟大導演林超賢合作，兩人異口同聲表示很開心，並指從對方身上學了不少東西。提到劇中一場蔡思貝掌摑袁偉豪的戲分，蔡思貝坦言拍攝時心情相當忐忑，「我不敢用力摑落去，因為細個時聽過會打穿耳膜，所以產生了恐懼，主要不是驚打親他的面，是驚自己會打錯位」。

袁偉豪首度與譚俊彥合作，他大讚對方有大哥哥感覺，大家亦有很多共同嗜好兼惺惺相惜，袁偉豪說：「我們一拍完立刻約出來食tea，兩個人一齊揸電單車遊車河。第二樣東西就是講買車，第三樣就是講老婆知不知自己買車。」袁偉豪還爆獲譚俊彥親自傳授生仔秘訣，「他說見到我的樣子就知我想生小朋友，他便以過來人身分給了我一些貼士」。

（即時娛樂）