了不起舞社｜王君馨帶領隊員以第一名晉級 生日做直播有50萬人陪慶祝 (22:45)

最近轉戰內地的王君馨，參加跳舞真人騷《了不起舞社》，她在首輪比賽的公演更取得好成績。王君馨選擇了參與「我在那裏，潮流就在那裏」的一組，結果這一組被設定的齊舞為disco風，音樂是陳慧嫻主唱的《跳舞街》。在排練時，王君馨已發揮其大姐姐的角色，因為她明白disco風舞蹈很需要帶出那種味道，故她跟隊員分享如何把演出時的表情做得更好，以及為大家練習；而她在台上分享表情練習時，節目更為她製作了表情包。

這次節目的賽制很嚴格，有兩隊因為部分成員表現不合格，那些成員在首輪公演前被取消演出資格，但王君馨隊的表現一直很穩定，所以能夠齊人上台演出。正式演出時，王君馨隊各成員的懷舊Look已先聲奪人，加上所有人都能跳出齊舞精神，又能帶起現場氣氛，除了得到專業評審團的高分數外，由現場70位觀眾以拋毛巾方式投票的部分，也獲得66位觀眾支持，結果，王君馨隊以總分96.335分獲得首輪公演的第一名晉級，全部成員成為舞社一線隊員。由於王君馨隊的音樂是廣東歌，她們便為自己隊改了一個廣東話名稱叫「你有冇搞錯」隊，十分搞笑。

上周四（5月5日）是王君馨36歲生日，雖然她仍然在上海隔離無法外出慶祝，但她的老公及一班好友先後跟她視頻祝賀。當天晚上，王君馨在微博搞生日直播，十多年前跟她在《舞動奇跡》一起奪冠的拍檔俞灝明不但驚喜連線，生日直播的觀看人數更衝破50萬，連她自己也不能相信，還誤會是5萬多人，故王君馨覺得今年的生日非常難忘呢！

（即時娛樂）