日日媽媽好｜林凱恩代媽咪出征選港姐 難忘與母同年畢業 (15:48)

無綫昨晚（8日）播出母親節特備節目《日日媽媽好》，2015年港姐的「友誼小姐」得主林凱恩（Iris），於節目中分享與媽媽的二三事。近年憑《愛‧回家之開心速遞》演傻氣乖乖女而成功入屋的Iris，現實生活中亦同樣乖巧孝順，與媽咪情同姊妹。原來她當年參選港姐，是為了幫媽咪圓夢：「我細細個已經覺得媽咪好靚，覺得佢後生時好有氣質。到我大個，就算我化咗妝，我企喺媽咪隔籬，啲人都係話我媽媽有氣質過我，媽媽同我講，佢有諗過選香港小姐，但佢奈何要做嘢；媽咪以前讀中學時，又玩體操，又玩美術，我覺得佢（選港姐）應該勝任過我好多，佢更適合入呢行。」

問到兩母女的難忘事，Iris指是與林媽媽一起穿上畢業袍。原來林媽媽想圓夢讀大學，為了能與女兒同年畢業，林媽媽努力趕上進度，林媽媽說：「因為能夠同個女一齊戴四方帽影相，唔係好多人有呢個機會。」林媽媽與Iris最終一起穿上畢業袍，更手牽手拍了畢業照。

對於與媽咪一同完成學業，Iris笑言感覺很有趣：「我哋讀書嘅時候，身分係調轉㗎，我要寫論文，媽咪都要考試，但佢讀讀吓書會瞌眼瞓，咁我會看住佢，同埋叫佢『起身喇，冇時間喇，要交功課喇』，又會問住佢成績出咗未，感覺唔似兩母女，反而似同學。」林媽媽亦表示Iris比自己更像母親：「佢真係好孝順，佢會好緊張我，有時我冇聽電話，佢就問我做乜唔聽電話，你去咗邊咁？」

另一次令Iris難忘又感動的經歷，是與媽咪去日本旅行時，因自己安排失當，行程排得太緊密，連累媽咪要吃便利店食物果腹而感內疚；當時林媽媽一句回應，讓Iris暖在心頭，「我同媽咪講對唔住，因為我編排得唔好，搞成你咁。我媽咪就話『唔緊要喎，我覺得好好食，好開心呀』，媽咪係我最好嘅旅行伴侶」。

（即時娛樂）