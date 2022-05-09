日日媽媽好｜郭子豪講母親即變喊包 陳曉華最愛攬實媽咪午睡 (16:13)

無綫昨晚（8日）播出母親節特備節目《日日媽媽好》，由余安安、羅敏莊及鄭衍峰擔任主持。節目請來多位媽媽級嘉賓、藝員、「後生仔」及《聲夢傳奇》畢業生等，與觀眾分享與媽媽的難忘事。

郭子豪、蘇韻姿、陳曉華及黃嘉雯在節目中表現感性一面，平日看似硬淨貪玩的郭子豪，只要提起母親便會熱淚盈眶，更曾數度哽咽至說不下去；當他聽到其他人分享與母親開心及感人事件時，又會一直拭淚，鐵漢柔情。

陳曉華（Hera）跟媽咪關係較為特別，因2人屬於「愛在心裏口難開」類型，Hera笑言受到其他嘉賓感染，甫開口講媽咪即落淚：「可能你哋同媽咪係好好朋友，咁我同媽咪好少講嘢，但我哋好關心對方，好似韓劇咁，有時嗌交會嗌得好勁，但又要喊晒攬番住和好。我哋唔係攬頭攬頸嗰啲，又或者會傾好多偈嗰啲，我哋係唔出聲，但會好關心對方嘅關係，加上我入咗行，媽咪都好擔心同我講得多，會變咗壓力，所以變得更加少同我講嘢。」

縱然沒有把愛說出口，但Hera與媽咪盡在不言中：「有時我拍劇忙，可能會任何時候都瞓到覺，但媽咪從來唔會打開我房門，佢會攝張紙入我房，因為唔想嘈到我，而我每次起身，見到媽咪話準備咗啲蛋畀我，我就會好窩心，佢知我要減肥。」Hera又指最愛與媽咪一起睡午覺：「因為我媽咪有啲肉地、好好攬，所以我好鍾意攬住佢，我哋keep住都係靜啲。」

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（即時娛樂）