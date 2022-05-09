RubberBand母親節開騷 6號唱《未來見》憶亡母感觸流淚 (18:20)

樂隊RubberBand（RB）在昨晚（8日）母親節，聯同香港節慶管弦樂團（HKFO），於竹翠公園Wonderland舉行第2場音樂會，兩天觀眾也是冒雨支持，主音6號（繆浩昌）呼籲：「雖然有雨但不怕，我們集氣把雨推上去，然後我都要集氣要大家企起身！」

當唱畢《天連地》後，6號高呼：「好犀利！由《逆流之歌》唱到《天連地》，由新歌到舊歌，都見到你們如此鍾愛，堅實地支持着我們，RB真的好感動。剛剛《天連地》的畫面，除了有你們之外，這也是我們很奢想的一幕，因為12年前推出的專輯《Connected》內收錄的這首歌，當中管弦樂部分是用音樂程式去做，等了多年，終於有機會和HKFO合作，整件事真的不容易。」

於母親節開騷，在特別的日子也令6號倍添感觸。當他演繹《未來見》時，唱到最後因憶起亡母，按捺不住掉下男兒淚。唱完後，他更一度哽咽未能說話：「最後一段的ad-lib都唱不到，我想起了自己的母親，今（昨）日是母親節，想送剛剛一曲《未來見》給在場的大家和天下間的母親，無論她仍在，還是到了好遠的地方。送給大家，並祝大家在疫情下身體健康！因為自己和爸爸之前都確診，知道是不簡單的事，特別是老人家會好擔心，希望大家看顧好小朋友和老人家，讓我們一起戰勝這一場難熬的疫情。」

（即時娛樂）