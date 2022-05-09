藍奕邦罕談舊情 揭分手原因由愛護變管教：大家步伐不一 (20:18)

2001年以作曲入行，2004年再以唱作人身分正式出道的藍奕邦，除了經歷事業高低起跌，8年前亦因為受怪病及情緒病夾擊，淡出樂壇養病7年。去年10月，藍奕邦轉以獨立歌手身分復出，今年派了歌曲《醫生我無病》，歌曲與現今社會環境息息相關。藍奕邦接受《星光背後》訪問大談新歌與後輩合作感受外，也大方剖白甚少對外談及的感情事。

當年在外國畢業後回港當文職的藍奕邦，一直沒放棄唱作歌手夢，持續創作寄送demo到唱片公司，終獲SONY版權部賞識，很快便憑張學友一曲《樓上來的聲音》為行內人認同，之後更為劉德華、陳奕迅、劉若英等寫歌。被問到他最夢幻合作的歌手，藍奕邦即說出是林憶蓮，更透露2002年初入行，曾為憶蓮的《Encore》作曲，原來是先獲憶蓮前夫李宗盛賞識，李宗盛收到他的demo後，再邀約他跟憶蓮見面。

其後他在港拜訪2位殿堂級音樂人，藍奕邦說：「當時大哥同憶蓮還分開，沒想過可以親身見到這樣級數的巨星，到酒店房門前已經『震到瀨尿』。」提及合作過程，他稱林憶蓮很親切，亦對歌曲要求十分高，不管對編曲還是歌詞，「我好記得呢首歌填詞填咗4個人，林夕有一稿，陳少琪有一稿，我都有試過一稿，但都不滿意，最後我很擔心這次機會，因為歌詞而難產」。最後藍奕邦找同公司的周耀輝幫忙填詞，《Encore》一曲才能公諸於世。

藍奕邦甚少透露感情生活，被問到初入行時，是否避忌被記者問感情問題，他直言當時沒感情生活，亦不想用感情事炒作新聞。談及養病7年初期，他曾於社交網披露在加拿大有另一半，更指對方不介意當時他病至又肥又腫，不過原來這段情自他們2018年一起回港後不久，因了解而分開。

節目中，藍奕邦大方談及前度，透露對方是年紀比他細很多的圈外人，2人在香港酒吧相遇，最初對方甚至不知道他是藍奕邦。之後，對方回加拿大讀書，阿邦亦返加國養病，亦嘗試過在加拿大同住。

到2018年，對方大學畢業後，2人一起回港，相處開始出現問題；直到2019年，4年戀情才畫上句號。被問到為何分開，藍奕邦坦言：「大家步伐不一，我年紀比對方大，想settle down下來，相反對方反而想見識更多。」他直言自己處理關係需自我檢討，「原來自己都可以好家長式，關係由愛護變成管教，直到最後變到家人般，最後感覺變了」。

（即時娛樂）