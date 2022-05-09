69歲張偉文確診康復後首開線上騷 受訪數度落淚 (21:55)

69歲「靚聲王」張偉文於2月時感染新冠肺炎被送入院治療，至3月底康復出院。今晚（9日）張偉文一身西裝打扮舉行康復後首場線上演唱會，坐着輪椅的他精神不錯，並由監護人方俊陪同接受訪問，其間他忍不住數度落淚。

張偉文一開聲已按捺不住情緒，他喊着說：「我永遠都是喊了先。」之後，他自言志氣很高，最希望見到身邊每個人都好，話畢又再度落淚。方俊表示在張偉文患病期間，得到很多朋友及粉絲支持，大家知道張偉文開騷都很支持，所以對方開心得激動了少許。至於現時身體狀况，張偉文說健康有很多種，不可以說不懂笑就不健康，但他很喜歡見到歌迷的笑容，這也是他最渴望的，說着說着又再灑淚。「個人方面，我覺得已康復，但也有一部分遺憾，當初會看得很重，但現在不會了」。方俊亦指張偉文的身體已康復八、九成，精神方面比出院時好很多，但病了一段時間出現了後遺症，例如因瞓得太久導致壓瘡，需要少許時間才痊癒。

問到為何不完全康復才演出？方俊解釋張偉文的興趣是唱歌，想對方有精神寄託兼跟歌迷見面，於是舉行是次線上騷，會唱12至15首歌。張偉文直言能應付，因他一唱歌便什麼問題也沒有。稍後張偉文還有兩場受疫情影響取消的演唱會將補開，分別在沙田和元朗，其中沙田的補場將於7月舉行。

（即時娛樂）