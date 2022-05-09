陳貝兒《無窮之路2》繼續上山下海 計劃拍第4輯《嫁到這世界邊端》 (23:48)

陳貝兒在《無窮之路》上山下海，她稱《無窮2》的危險程度有過之而無不及，但仍會親自上陣。（Ig圖片/明報製圖）

由陳貝兒主持的無綫節目《嫁到這世界邊端》，一連3輯都深受觀眾歡迎；去年她主持另一扶貧紀錄節目《無窮之路》，不但帶挈她於《萬千星輝頒獎典禮2021》奪得「最佳女主持」，更獲《感動中國2021年度人物頒獎盛典》頒發「感動中國2021年度人物」。陳貝兒坦言去年是大豐收一年，回想獲頒「感動中國2021年度人物」一刻，仍抱着無限的感恩，「到場才知道與這麼多大人物並列，自己只是港女一名，能代表香港踏上這個台上與他們並列，真的覺得是一個很光榮的時刻，所以當時也要企得更直和抬起頭，和自己講要做得更加好。領獎時有很多拍攝節目的片段和回憶湧上心頭，能令大家再次對香港製作團隊拼搏和打不死的精神另眼相看，我真的很開心」。

《無窮之路2》已展開拍攝，預計跟上輯一樣拍攝3個月，陳貝兒說：「今次所去的地方比上次更多，危險程度真的有過之而無不及，仍要上山下海，我都會親身上陣，沒有替身，同樣5個人做到的事，就繼續5個人去做，事前也特地鍛煉體能及繼續苦練普通話做準備，希望以最佳狀態完成拍攝。」上輯令她感受到人生中最接近死亡，今輯有否買重保險？她說：「公司一定會做足，都會照顧好自己，團隊是生死之交，同樣會互相照顧，安全方面不擔心。家人都有叮囑我小心一點，不過最擔心還是有否吃得飽、睡得好。」

去年11月，陳貝兒已返內地工作，她坦言至今仍返港無期，既然一切有待公司安排，便好好努力集中做好每一天的工作，但離港近半年，她確曾思鄉病發，十分掛念在港的家人和朋友，「沒有喊！情緒保留在心中」。至於會否長期留在內地發展，陳貝兒說自己仍未想得那麼長遠及深入，「雖然現在公司安排的工作在內地，但我屋企始終在香港，所以完成工作後，都肯定會返屋企。未來沒特別計劃，不過今次旅程學到很多東西，還未學完，我當然想繼續有機會面對新挑戰，如參演內地劇或唱歌，如果有機會又覺得自己能做到，都想試一試」。

雖然現時主力在內地發展，但陳貝兒揚言絕不會放棄《嫁到這世界邊端》系列，更透露一直計劃拍第4輯，並已安排好所有女主角，但要視乎疫情能否做到，「儘管很多地方已放寬入境限制，但我們不是去普通的地方，而是真的去世界邊端，所以要了解清楚各地環境，才知道可否繼續做，我就當然想拍！只要公司拍板，就隨時準備好出發」。

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（即時娛樂）