馮允謙處男個唱加推門票 預告完騷後報復式狂食薯條 (11:48)

「唱作王子」馮允謙（Jay Fung）將於7月舉行首次個唱「馮允謙Have a JAY Time 2022 演唱會」，早前優先訂票火速售罄，反應熱烈，Jay好開心，但同時他透露被親友飛債纏身，非常頭痛。今日有好消息，由於政府公布放寬表演場地入座率，所以Jay個唱將有更多Fans入場支持，大會宣布加推380元座位門票，並與680元門票，於明天（11日）同步公開發售。

今年是Jay出道10周年，他終於夢想成真，7月2至4日假九展Star Hall舉行首次個人演唱會，更首度挑戰四面台，令他既緊張又興奮；大會公布加門票的消息，令他喜上加喜，Jay說：「係個好好嘅消息，因為有好多朋友和屋企人，話好想嚟睇我個騷，但優先訂票賣晒，佢哋買唔到飛，依家增加入座率，多啲人入到場睇我表演，令我更加開心，令全場氣氛更溫暖。」

開騷日期逐漸迫近，Jay透露歌單已準備好，不少重新編曲，所以要努力練歌背歌詞，他說：「仲要排舞、操弗身體、練好把聲，雖然好多嘢要忙，但我好開心，因為真係等咗10年嘅機會，希望大家嚟睇我個騷睇到好high！」

為了確保健康開騷，Jay乖乖戒口，他說：「為咗身形效果好，同埋有更好嘅體能應付演唱會，我改變晒啲飲食習慣，平時最鍾意食煎炸嘢、打邊爐、食肥膩嘢，依家統統唔食得。為操肌要食好多蛋白質，食清淡啲。（完騷最想吃什麼？）我會報復式食嘢，狂食薯條，有間餐廳嘅薯條又甜又辣好正，仲要食幾個漢堡包！」

（即時娛樂）