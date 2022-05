《阿凡達：水之道》預告首曝光 潘朵拉海洋世界現殺機 (14:05)

next

史上最高票房紀錄保持者、金像導演占士金馬倫(James Cameron)執導科幻巨製《阿凡達》續集,正式命名《阿凡達:水之道》(Avatar: The Way of Water),美國定於12月16日開畫,香港提早一日上映。首條預告片上月率先在拉斯維加斯舉行CinemaCon影視博覽公開,美國觀眾上周入場欣賞Marvel超級英雄片《奇異博士2:失控多元宇宙》前,亦可在戲院欣賞,昨晚終於輪流全球影迷透過網上欣賞潘朵拉星球如水晶般清澈的海底及湖泊美景。

《阿凡達2》故事以首集發生10多年後為背景,森禾霍頓(Sam Worthington)飾演地球戰士Jake Sully迎娶納美族公主Neytiri(素兒莎丹娜飾)後,如今已成為納美族族長,並育有三名子女和一名養子,過着幸福又平靜的生活,然而危機已悄然掩至,Jake將會率領族人一起保衛家園,「無論我們去到那裏,這個家總是我們的堡壘」。除了上集原班人馬外,今集還有楊紫瓊、琦溫絲莉(Kate Winslet)及雲狄素(Vin Diesel)等加盟,陣容鼎盛令人期待。

(即時娛樂)