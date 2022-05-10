盧慧敏眼傷照開工 七彩造型拍廣告喜感十足 (14:30)

盧慧敏（Amy）近期積極裝備自己，為由模特兒轉型演員作好準備，看似正在閉關的她，最近在全新的冷氣機廣告中亮相，穿上七彩繽紛的服裝拍攝，令Amy心情靚靚之餘，拍攝其間發揮潛在的搞笑本色。

Amy在廣告中飾演囡囡，跟「爸爸」、「媽媽」及「爺爺」在家中互動，笑料百出，Amy笑說：「我好鍾意色彩繽紛，因為平時出街一定唔會撞晒色咁著，片場成個Set好繽紛。我都一段時間冇同其他人拍廣告，呢次感覺好輕鬆、好得意、好好玩。」

這次拍攝有別於Amy過往的時尚與美容廣告，內容更有戲劇成分，成就想轉型做多面的自己，Amy說：「我唔想只係做單一嘅嘢，就好似放棄其他嘢咁，我乜都會試，好彩近排拍戲，今次（廣告）唔係好多對白，同時好開心可以同唔同人合作，呢個廣告入面我係最細嘅一個，做囡囡同孫女，前輩都係舞台劇演員，可以同佢哋交流。雖然廣告係冇前文後理，同拍劇拍戲唔同，但好快捷，做嘢之餘仲have fun！」

從模特兒轉型為演員，Amy接拍電影，更首次演動作戲，在拍攝廣告的前一天，她不慎弄瘀眼睛，幸冇大礙，她說：「今次有兩個第一次，第一次拍嘢受傷，亦係第一次要瘀晒咁做嘢，慶幸依家所做嘅，都係自己鍾意做。大家見到隻眼瘀咗都好擔心，以前會覺得天會塌落嚟咁，但今次係因為做嘢令自己瘀咗，係拍戲嘅時候冇乜經驗，唔識就位，整瘀咗黑眼圈嗰個位，都OK嘅，不過就影響咗化妝師，因為我唔係做咗不負責任嘅事而傷，大家都好體諒。」

（即時娛樂）