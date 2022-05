next

Marvel超級英雄片《奇異博士2:失控多元宇宙》(Doctor Strange in the Multiverse of Madness)在港票房闖佳績,開畫不足一周,已打破多項票房紀錄。繼開畫日火速以逾570萬港元,刷新香港史上5月非假日最高開畫票房外,更衛冕本年度開畫票房No.1。

剛過去的周末假期,亦吸引了逾43.8萬人次入場觀看,令電影再改寫紀錄,刷新香港史上5月最高開畫周末票房。《奇異博士2》在港上映短短6天(由5月4日至9日),在港票房已衝破3000萬大關,收逾3670萬,成績驕人。

(即時娛樂)