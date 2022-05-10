MIRROR官方歌迷會正式成立 魯庭暉戴定頭盔 盼「鏡粉」見諒 (16:43)

人氣男團MIRROR的官方歌迷會今天（10日）正式成立，1年會籍費用為440港元，不少「鏡粉」（粉絲暱稱）登記成為「MIRO」會員。MIRO會員有迎新禮盒一份，包括會員證、專屬會徽襟章、精美立體拼圖擺設、一套12張珍藏版明信片及紀念海報，同時亦有訂購MIRROR演唱會門票的機會（視乎供應而定）、訂購MIRROR粉絲見面會門票的機會（視乎供應而定，日後部分MIRROR粉絲活動將設年齡限制）、網上訂購會員專屬商品的機會（視乎供應而定）、網上訂購MIRROR商品的機會（視乎供應而定）、MIRO會員專屬資源、訂閱MIRO會員電郵推廣訊息及訂閱MIRROR Official Fan Club電郵推廣訊息。

MakerVille行政總裁魯庭暉今午在社交網公布消息：「呢單嘢，係要戴定個頭盔先嘅。Mirror official fan club，同事研究咗好耐好耐。真係好耐。

背後嘅所有嘢，太多太多細節。太多太多嘢我哋左諗右諗，太多嘢要平衡。『如果咁咁咁就好啦』...好喇，但如果咁咁咁，又會導致另外一啲問題出現。因為呢個project同搞其他project好唔同。因為係粉絲，因為佢哋係MIRROR嘅一部分。呢件事，有血有肉。

我幾乎肯定，一路做一路會發現，有好多超唔完美嘅地方。每個部門同事都好擔心。我睇見都戥佢哋辛苦。今日（10日）終於launch。我哋會盡力一步一步改善進步。

而喺成個過程裡邊，我唯一輕鬆少少果個moment，就係聽到啲同事講話收到個welcome pack嘅樣板..佢哋一致覺得都幾靚。我心諗，喂呀，咁係因為我哋做過類似嘅嘢呀嘛。最難嗰啲logistic/expectation都未嚟料呀...但我冇講出口。

因為如果想嘗試做一啲我哋未做過嘅嘢，係會戰戰兢兢，有時候，面對呢啲未知，手裏面拎住一個實在嘅嘢，同自己講，呢part ok...再嚟第二part...再嚟第三part...心，會定。信念，會穩。所以，頭盔位，做得未夠好多多見諒。另外，喂個welcome pack 好似真係幾靚咁。」

（即時娛樂）