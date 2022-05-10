RubberBand尾場音樂會 6號冇拉褲鏈？ 泥鯭避談黃心穎捧場 (18:06)

樂隊RubberBand（RB）與香港節慶管弦樂團一連3場《Live by the Harbour》戶外音樂會，昨晚（9日）舉行尾場，天公造美順利避過風雨。當中曾發生主音6號（繆浩昌）誤以為沒拉褲鏈小插曲，之前連續兩場爆喊的他，尾場沒有流淚，但他也表示自己肯定是全港最易流淚歌手。

RB表示曾擔心這個騷1月因疫情暫緩，不知何時復辦，延遲了4個月，終於開到首個戶外騷，要鄭重多謝香港節慶管弦樂團過百位成員配合，有些成員更推掉其他工作遷就演出。他們指今次開騷最困擾是天雨，最擔心觀眾在大雨下看騷辛苦，幸除了頭場下過一陣雨，天色一日比一日好，感謝天公眷顧，他們亦感恩。

6號坦言今次開騷，特別安排太太Tim Lui上台合唱《Slow & easy》，全為了慳預算，被隊友紛紛取笑在台上表現尷尬兼見外。對於一度誤以為沒拉褲鏈，面露尷尬立即轉身整理，他解釋是導演以為他沒拉褲鏈，在耳機中提醒，他才去檢查，他笑稱：「記得10年前有個酒吧騷，大家都玩得很精彩，但報道只寫阿正沒有拉褲鏈。」

6號表示除了太太在場，父親在首場也冒雨支持，令他擔心又感激。阿正（馮庭正）指太太亦有前來，但囡囡只得歲半大，還未適宜聽太大聲浪，故只在中午到場探班。低音結他手阿偉（李兆偉）表示尾場全家人前來捧場，7歲囡囡還負責在台下叫大家起身跳舞。問與黃心穎傳緋聞的鼓手泥鯭（黎萬宏），另一半又有否來捧場？他即打趣帶過：「我下半身有來。」

（即時娛樂）