《Go執》阿正讚Jeremy溫柔有禮貌：拍完我都變Unicorn (19:28)

商台DJ黃正宜（阿正）伙拍MIRROR成員李駿傑（Jeremy），以及阿橙和JanJan擔任主持的《GO！執！事務所》，上周五播出最後一集。阿正昨天（9日）在社交網貼相及撰長文抒發拍攝後感，阿正自覺幸運和好好彩：「遇上非常好嘅幕後團隊，可以Part到好正嘅夥伴一齊演出，唔單止係拍咗個節目出嚟咁簡單，仲要係拍得開心拍得滿足，係幾咁難得嘅事。」

阿正不諱言起初拍《Go執》時都有點擔心：「一嚟係，因為我平時真係唔執屋，二嚟係，執屋呢個話題俾人嘅感覺係相對靜態，怕自己會掛住執，太攰，驚演繹得唔夠有趣。點知執咗幾次屋之後，開始上手，同執事們默契多咗，同幕後溝通多咗，好自然地拍得投入咗，執得快手咗，玩得喪咗，一齊去做好一件事，感覺熱血又有愛。」

阿正又感激Jeremy：「多謝Jeremy第一個諗起我！初初擔心自己太嘈，Jeremy會頂唔順，點知熟絡咗之後，發現原來佢都相當玩得，又勁包容我，真係拎個心出嚟去溝通去做朋友，仲要勁溫柔、做事認真、有禮貌（下刪十萬句...）總之...拍完我都變Unicorn（粉絲暱稱）呀！」

之後她又分享對兩位執事JanJan和阿橙的合作感受：「@magicaljanjan（JanJan）我第一次見以為佢會好離地（冇計 因為佢真係成個人都好有貴氣），點知佢其實為人超樂於助人，幫到嘅一定幫，長期活潑開朗，Energy level仲高過我，所以好多時我執屋執到好攰，一定要搵佢傾啲無聊嘢叉叉電。

至於阿橙呢～我同大家一樣起初都以為佢係好正經，點知識落咗先至發現佢原來咁有內涵，係天然嘅冷面笑匠，成日無啦啦講一句驚為天人嘅說話，笑到我直接攤喺地，又識執屋又識（天然）搞笑，絕對係人類嘅寶藏。

同大家合作真係好開心好舒服。希望我哋一人一句『我要！』，嗌多啲之後，真係會有第二季啦！多謝大家支持《Go執事務所》，我哋有緣再見。」Jeremy也留言給阿正：「你要 好多嘢 要記得繼續要。」

（即時娛樂）