無綫《雙生陌生人》首周收視低開13.5點 近88萬人收看 (19:48)

由馬德鐘、湯洛雯、何廣沛、賴慰玲和陳煒等合演的無綫劇《雙生陌生人》，上星期首播，電視直播收視低開13.5點（觀眾人數約87.7萬），比《金宵大廈2》結局篇的收視15.6點，跌了2.1點，亦是今年無綫黃金時段兩線劇集最低收視的一部。

今個星期播出結局篇的《食腦喪B》收視持續下滑，上星期播出第11集至第15集，收視為15.8點（觀眾人數約102.6萬），比之前再微跌0.8點。至於周日播映的《聲生不息》，則比上周16.9點下跌1.7點，收視為15.2點（觀眾人數約98.7萬）。

由MIRROR成員Alton（王智德）主持的《勁騎26》，第2周收視3.6點（觀眾人數約23.3萬），比首周微跌0.1點；另一MIRROR成員Jeremy（李駿傑）主持的《GO！執！事務所》有3.2點（觀眾人數約20.7萬），比上周跌0.3點；上周六播映的《肥美人》總決賽則有3.5點收視（觀眾人數約22.7萬）。

《雙生》昨晚劇情繼續圍繞在高收成及巫祺男（均由馬德鐘飾）錯綜複雜的「調換身分」事件。由於前度俞風（湯洛雯飾）受傷，令高收成無心與太太利梓楹（陳煒飾）慶祝結婚周年，更要巫祺男出手補鑊。

另一邊廂，巫祺男與夏纖纖（賴慰玲飾）的掙錢大計，因甘嘉苓（蔣家旻飾）從中作梗而告吹；兩大事件均驚動了高收成表弟蒲亦駿（何廣沛飾），眼見高收成及巫祺男各懷鬼胎，但又因要服從高收成而狼狽為奸、裏應外合。何廣沛在劇中不時要腦筋急轉彎，更要靠眼神流露緊張、激氣、鄙視及提水等表情，相當有趣。

何廣沛加入無綫10年，2018年憑《跳躍生命線》傑仔一角獲得《萬千星輝頒獎典禮》「飛躍進步男藝員」獎。不過因為聲線問題，何廣沛演技一直備受爭議，但隨着由他擔正的《異搜店》叫好叫座，加上在綜藝節目《好聲好戲》的演出，何廣沛演技逐步被肯定。

（即時娛樂）