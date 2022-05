next

張景淳早前被傳因拍處境劇《愛‧回家之開心速遞》經常遲到,被高層曾勵珍掟入雪櫃,即使他否認遲到被雪,但其劇中角色龔燁被消失3個多月絕對是事實。昨晚(9日)一集張景淳終於「解凍」回家,劇情安排龔燁以頹廢造型完成公幹回港,與太太熊若水(呂慧儀飾)激動相擁,相信一眾「龔水CP」粉絲最期待和開心。

龔燁與林淑敏所演的大小姐在劇中針鋒相對,擦出火花,劇情講述龔燁誤以為是大小姐派他到外地公幹而懷恨在心,投靠鄭世豪演的細龍生,最後發現羅樂林演的大龍生才是始作俑者,他硬着頭皮向大小姐道歉。

有不少網民留言歡迎龔燁「回家」,張景淳亦在社交網上載該集劇本相片,留言分享回家感受,「thank you all you offical #1590集 #1593 #93days」。有傳張景淳今次獲解凍,除了呂慧儀代他求情,還出動了劇中地位超然的劉丹幫手講好說話,張景淳亦承諾會改善遲到問題。

