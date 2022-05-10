Britney Spears連環貼裸照 粉絲喊停：請自重及尊重孩子 (20:00)

美國樂壇天后Britney Spears即將三度為人母，並與未婚夫Sam Asghari定下婚期。不過可能在家安胎的Britney太苦悶，昨日在社交網連環貼出姿勢大同小異的裸照，全都是她用雙手遮蓋雙乳，然後下體以心形表情符號遮蓋，留言稱這些照片都是她懷孕前在墨西哥拍攝，又表示覺得旅行期間她看來年輕10歲。不過最奇怪的是，同一姿勢的照片她連環發放3組。第1組合共6張照片，1小時後貼出第2組3張裸照，頭部姿勢稍微不同，但都是雙手遮蓋雙乳及以心形表情符號遮蓋下體。3小時後，Britney貼出第3組3張裸照，姿勢如舊，不是全身相，但面露微笑。

Britney的未婚夫Sam Asghari對一系列裸照按讚，3組裸照亦合共近200萬人畀like。雖然有粉絲讚她夠開放，但更多人哀求Britney不要再發放同類裸照，留言「請你自重及尊重你的孩子」、「這是公開的，你想你兒子的朋友看到這些？」「你究竟做什麽？停止吧」、「Britney，不要再這樣」。不少粉絲對她連環發放大同小異的裸照，大惑不解，「我們不用看這些，而且不用透過不同濾鏡看5次」。

Britney其後改為發放像模特兒行天橋的片段，還留言稱類似的時裝片段拍了40多款，更叫大家要準備好。

（即時娛樂）