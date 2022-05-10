黎展峯新歌《跳》出舒適圈 揭開第二人生新一頁 (20:57)

英皇新人黎展峯（Andy）的新歌《跳》今天（10日）上架，他去年參加網上音樂選秀節目《冤枉新秀訓練營》進入最後五強，今年正式出道。《跳》由何家銘作曲、周耀輝填詞，24歲的Andy沒有什麼特別深刻的經歷、特別喜愛的興趣、特別引人的故事，他就是一個沒什麼特別的一人，但人生沒什麼特別的，又何止他一人？這兩年大家都經歷了不少類似的課題：移民、旅居、轉行、分手、離婚……甚至開始由現實世界走到虛擬世界。

大家都在各自的領域探索自己的可能性，開展不同的第二人生。對Andy來說，《跳》不只是為自己的第二人生揭開新一頁，更是周耀輝對自己的一個提醒，當決定要離開舒適圈，就要更勇敢地接受所有新的挑戰。

至於MV概念，就如歌詞其中一句，是現實與魔幻世界的結合。講述女主角是一個很喜歡金魚的人，她生活每一樣事情都圍繞着金魚，Andy則飾演一條長期被困在魚缸的金魚，一直希望能跳出這個寓意舒適圈的魚缸。雖然對外面世界充滿未知，但最後仍然選擇了離開女主角。Andy指這是寓意我們的現實生活，「我哋可唔可以放低一啲好鍾意嘅嘢，或者生活上好習慣嘅嘢呢？而當放低咗呢樣嘢嘅時候，就會出現一個唔同嘅境象、一個新方向」。

Andy首次拍MV有不少難忘事，他說：「最難忘係戴住個魚缸頭套，因為本身魚缸都幾重，仲要加埋水，拍攝時我又唔可以用手托住，所以我係用兩邊膊頭去承受晒所有重量，對於我嚟講係一件幾吃力嘅事，拍完第二日兩邊膊頭即刻肌肉痛，哈哈！」他又要貼住魚缸「咪嘴」，拍攝時不能呼氣，笑言差點窒息。MV中他最喜歡的一幕是自己站在島上，女主角在海的另一邊回望的時候：「劇情係交代女主角放開咗我，或者係放開咗自己鍾意嘅一樣嘢，同時寓意大家可唔可以跳出自己嘅舒適圈，作出一啲新嘅嘗試。我覺得呢一幕對於我嚟講，甚至所有人嚟講都係一個好好嘅提醒，就係點樣去放開自己嘅一啲枷鎖。」

（即時娛樂）