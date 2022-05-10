紅館個唱重啟 張敬軒獲歌迷贈紙紮牌：百無禁忌 (23:33)

張敬軒去年底舉行的18場紅館跨年演唱會《The Next 20 Hins Live in Hong Kong》，受政府收緊防疫措施影響，原定本年1月6日至10日，以及1月13日至15日的8場演出要延期舉行；但隨着政府放寬社交距離措施，軒仔演唱會的補場於今晚（10日）起至本月29日重啟，合共16場。

軒仔在歡呼聲中升至舞台，當唱完《Do What You Want》及《騷靈情歌》後，他向場內觀眾深深鞠躬致謝。他先多謝觀眾捧場，並笑言：「之前諗住做5場休2日，好開心啦！點知今次做10場休了4個月！多謝每一位觀眾朋友支持我，多謝大家。」軒仔又感慨今晚得五成觀眾入座，但因應防疫措施下已是full house，令他百感交雜。「這4個月發生很多事，我們身邊，我們香港都是。大家可以再坐在這裏，我要懷住很感恩的心去努力唱好今晚每一首歌。我決定這16場演唱會，每一場都當尾場做。我不是講笑，話你聽，今晚有2個嘉賓！」觀眾立即呼歡拍掌起哄，軒仔卻無奈笑說：「我覺得很灰，大家不是來睇我嗎？所有親友都是問，我那晚是什麼嘉賓？我就是你個嘉賓！」

之後，軒仔發現觀眾席上有歌迷高舉一個閃令令的紙紮牌，他指着該歌迷說：「又是你呀！這位朋友每次整些很配合紅磡主題的燈牌給我！我想問中間識閃的那黃色是什麼？鐘？你送個鐘給我？紙紮鐘？你真是好嘢！還要剛好12個字是我扮MIRROR個樣！就憑你這份創意，我真是要回禮給你，就是我的私人家屬票，送兩張尾場山頂位給你！工作人員幫我mark一mark這個老兄，他個牌，幫我化了它就得。真是大吉利市！這些紙紮禮物一年收一次夠了，百無禁忌！」引得觀眾又大叫又大笑。

而今晚來捧軒仔場的嘉賓，包括泳兒、楊天宇、吳浩康、艾妮、劉若寶、郭思、朱天、楊政龍及許佩斯等。

（即時娛樂）