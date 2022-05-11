林海峰讚《肥美人》好睇焫㷫拍檔 盧覓雪斥節目歧視肥人 (13:37)

盧覓雪斥ViuTV節目《肥美人》是歧視肥人的選美節目，因此聽到林海峰讚節目好看時立即扯火。（資料圖片 / 叱咤903 在晴朗的一天出發 facebook圖片 / 明報製圖）

ViuTV選美真人騷《肥美人》上周六舉行總決賽，冠軍由「翻版欣宜」呀肥（劉子晴》奪得，Cherry（翁芷園）繼奪得最上鏡小姐後，再下一城膺「民選最Like肥美人」。《肥美人》自播出以來，外界反應不錯，就連林海峰（Jan）都讚好睇。他日前（9日）主持電台節目《在晴朗的一天出發》中連讚3次個騷「好好睇」，向來早起的他睇到夜晚11點幾都沒眼瞓。豈料，當阿Jan想繼續講下去時，卻被盧覓雪的「反眼」表情打斷，遂問對方「點呀，又反眼，又點呀？」

盧覓雪答︰「我本身好討厭呢個節目，靚就靚啦，仲要分你肥瘦高矮，咁即係點啫﹗」阿Jan試圖插嘴說「我就係鍾意呢啲...」，盧覓雪卻火山爆發大聲說︰「更加係歧視肥人嘅一個選美節目，選乜鬼嘢美啫，真係火都嚟呀，呢個節目。」阿Jan說︰「我就係鍾意你不卑不亢，真係...」另一主持阮子健嘗試「救火」︰「好﹗遲啲真係有矮男神㗎...嘩，好怒髮衝冠呀，果然係坦克車。」

盧覓雪說她從小就因肥胖受盡歧視和欺凌︰「成日同我講『盧覓雪，肥人之中你都算靚』，我直頭講粗口，我唔使你讚我呀。使乜你讚我啫，靚唔靚我自己有鏡照呀，有幾靚都知啦已經﹗我成日覺得嗰啲人就係咁討厭，討厭到一個極點呀，直情是極緻呀﹗」

阿Jan解釋其意思是指《肥美人》的製作做得好，盧覓雪說沒看過，不知道製作水準，強調這個節目的出意已經冒犯了她。阿Jan說︰「好彩我嗰日食飯，你唔喺我隔籬，如果唔係真係睇唔晒，冇欣賞到啲好嘢。」盧覓雪聞言下一下火，有番笑聲。阿Jan續說︰「如果有盆火咁樣，真係咩好嘢都走晒，地球上面啲好嘢都睇唔到。個製作好好，好Respect啲參賽者...」盧覓雪再次打斷阿Jan︰「我冇唔respect啲女仔，我想講，只不過佢哋設計嘅時候，本身係有問題。」

阿Jan提議改談其他，盧覓雪卻想阿Jan分享看法，阿Jan遂說︰「你都有講你對健身嘅睇法，但我冇撥個火埋去你嗰度嘛，咁點講，大佬！」盧覓雪解釋她不是想發火，只是她真的很嬲，並向阿Jan道歉。

節目中段時，阿Jan說︰「想同啲聽眾講吓，多謝關心，我哋冇乜嘢嘅，ok嘅，佢哋好關心剛才我哋...」盧覓雪此時才知道聽眾擔心她與阿Jan鬧翻。阿Jan續說︰「Ok嘅，我同Michelle（盧覓雪）識咗好耐，我入行你睇住我入行，今朝早嗰啲算係乜嘢，好似相處時都會有1、2句唔啱，尤其是星期一開工，好多時唔知點解突然嗰句，屋企人都會咁樣，同自己最親嗰個都會咁樣。Michelle係有嗰句講嗰句，我理得你邊個。喜歡Michelle嘅人，就係喜歡呢樣嘢。我都係想有啲好嘢同大家分享，咁講唔到唔緊要，咁聽日再嚟過。」阿Jan多謝聽眾留言，隔天就沒事，盧覓雪聞言哈哈大笑。

（即時娛樂）