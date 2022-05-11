柳應廷新唱腔演繹《離別的規矩》 小克讚令人耳朵懷孕 (16:43)

柳應廷（Jer）上月推出新歌《離別的規矩》，唱腔明顯跟以往不同。他解釋︰「今次吳林峰寫了一首有點『Un』的舞曲，但我要用慢版的方式演繹，對我來說是個新挑戰，加上歌曲的內容，我想以比較人的語氣，好像細細聲在你耳邊說話的方式唱出來。這是我在唱法上的第一次轉變，希望大家聽到後有共鳴，又或者會有感觸。」

談及共鳴位，Jer表示是歌詞內容所說的人與人之間的關係。他說︰「大家近年面對最多的情緒就是離別，像親友移民外地。面對離別，我很想透過《離別的規矩》與大家一同呼吸。這首歌可以成為一個救生出口，大家聽完可以舒服點，能抒發部分情感。」

在歌曲製作上，Jer有參與討論，想到概念後便告知小克，然後由小克將概念化成為文字。他對編曲也有特別要求：「今次我想簡約一點，因為過去的歌比較澎湃，有很多樂器，但大家今次聽《離別的規矩》會發現頭半段人聲為主，然後就只有結他和琴聲，我想做一首『地』一點的歌。」

歌曲推出前，小克曾在社交平台指Jer的演繹會令人耳朵懷孕，Jer謙虛說：「我常覺得Jer的歌不是只靠我自己，除了我的聲線外，還要有情感代入，編曲、作詞，甚至MV拍攝也很重要，缺一不可，所以希望大家用心對待每個單位的創作。」

Jer去年以一曲《狂人日記》於樂壇頒獎禮取得好成績，早前他就化身「酷爽狂人」為飲品拍攝了兩條短片。拍攝當天，Jer開了工一整天，拍到大汗淋漓，拍畢後他立即呷一大口品牌飲品降溫；其間，他又趁休息時間將拍攝用的冰粒玩層層疊，展現調皮一面。

（即時娛樂）