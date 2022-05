剛過去的星期日(8日)是母親節,陳茵媺(Aimee)卻遲了兩天至昨天才在社交網分享和3個仔女外出慶祝,以及收到他們送的鮮花、心意卡的照片。她解釋︰「So delayed because seriously been up over my head with kids schedules and back to school events but Happy Mothers Day to every single hardworking and loving mother out there. You know who you are and you know you are super!(延遲了因為孩子們的日程安排和回到學校的活動讓我非常頭痛,但祝每一個勤奮和慈愛的媽媽母親節快樂。你知道你是誰,你知道你是超級的!)」

